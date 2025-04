Marche: sindaco Filottrano Paolorossi contro dipendenti lavativi, ‘per loro conta solo la paga’

Adnkronos

Filottrano, 3 apr. “Mi sono reso conto anche se lo sapevo già, che una parte di loro hanno a cuore solo lo stipendio”. Il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi, non le manda a dire e tramite un post sui social ha lanciato il suo grido di allarme contro i fannulloni in Comune che a suo dire pensano solo allo stipendio. “Soggetti come questi rovinano l’immagine del dipendente pubblico innamorato della professione e che con buona coscienza, ogni mattina, si alza per creare valore aggiunto per la comunità”, spiega Paolorossi. “La cittadinanza ci chiede sempre di intervenire, è quindi un appello che faccio a tutti i dipendenti comunali”, ha sottolineato il sindaco interpellato sulla vicenda.