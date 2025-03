Marchi (Ismea): “Pronti a fornire dati su filiere agroalimentari a decisore politico”

Adnkronos

Roma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “E’ una collaborazione istituzionale e quindi siamo assolutamente contenti della convenzione siglata oggi, approvata ieri dal consiglio di amministrazione di Ismea, che permetterà una sinergia sicuramente virtuosa. Come Ismea per quello che è proprio il nostro core business istituzionale abbiamo una banca dati unica e quindi possiamo fornire dati che abbiamo e anche elaborarli di nuovi, per individuare come intervenire e quindi aiutare il decisore politico rispetto alle filiere del settore agricolo e agroalimentare. È veramente un’iniziativa a tutto tondo”.