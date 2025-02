Market Pay completa la sua quarta acquisizione rilevando l’azienda danese Altapay e rafforzando così la sua presenza nel mercato scandinavo

Adnkronos

– Altapay è una delle principali aziende nello sviluppo di soluzioni per servizi di pagamento in Scandinavia, che offre a commercianti operanti online, tramite negozi e con modalità di pagamento omnicanale.

Questa acquisizione rafforza la presenza di Market Pay nei mercati nordici permettendole di rivolgersi a piccole e medie imprese in tutti i mercati europei.

PARIGI, 17 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Market Pay Group ha annunciato oggi la firma di un accordo per l’acquisizione di Altapay, azienda che offre servizi di pagamento e con sede a Copenaghen, Danimarca.

Altapay, che serve oltre 400 commercianti, ha sviluppato una solida competenza nella gestione delle transazioni online. Con un portafoglio di circa trenta metodi di pagamento locali e internazionali, oltre a opzioni di pagamento alternative come BNPL, la sua piattaforma è estremamente efficace nell’affrontare un’ampia gamma di casi d’uso del commercio online.

Inoltre Altapay facilita i pagamenti in negozio tramite una gamma di terminali di nuova generazione e supporta soluzioni di pagamento omnicanale. La sua piattaforma unificata aggrega le transazioni multicanale, semplificando il consolidamento dei dati di pagamento per ottimizzare i risultati dei commercianti e i tassi di conversione.

Nel 2023, nella sola Danimarca Altapay ha processato transazioni per 3,1 miliardi di euro tramite la sua piattaforma. Altapay è attiva anche in Svezia, Norvegia e nel Regno Unito, servendo un’ampia gamma di aziende – catene di vendita al dettaglio, servizi digitali, turismo e intrattenimento.

“L’acquisizione di Altapay rappresenta un’incredibile opportunità per potenziare la nostra offerta di pagamenti online. Altapay ha sviluppato una piattaforma all’avanguardia, solida e affidabile che completerà le nostre attuali soluzioni. L’integrazione dei suoi team, del suo know-how e della sua forza commerciale rappresenta un’altra risorsa importante per rafforzare la nostra presenza nella regione”. spiega Frédéric Mazurier, Presidente di Market Pay.

Questa acquisizione, la quarta dal 2021, rientra nella strategia più ampia di Market Pay volta ad ampliare e migliorare le sue soluzioni di pagamento, accelerando al contempo il lancio della sua piattaforma in tutta Europa. Market Pay è già operativa in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Finlandia, Svezia, Norvegia, Lituania, Lettonia, Polonia e Danimarca.

“Guardiamo con fiducia all’opportunità di collaborare con Market Pay, che continuerà a investire nella nostra crescita e nel nostro sviluppo, a vantaggio dei nostri clienti e partner che ora desiderano un partner ancora più forte per risolvere le loro esigenze di pagamento e renderle ancora più competitive e integrate”, aggiunge Christian Rasmussen, Ceo di Altapay. “Unirci a Market Pay ci permetterà di contribuire al successo di un player europeo nel settore dei pagamenti. La nostra suite di soluzioni, la piattaforma omnicanale e l’ecosistema di clienti e partner conferiscono nuovi punti di forza a Market Pay nei mercati del Nord Europa. Allo stesso tempo, potremo anche avvantaggiarci del know-how di un’azienda tecnologica nata nel settore retail”.

La conclusione dell’operazione è prevista entro i prossimi due mesi, fatta salva l’approvazione necessaria per un investimento diretto estero.

Informazioni su Market PayMarket Pay è una piattaforma di pagamento paneuropea che offre soluzioni digitali omnicanale. È l’unico player europeo del settore dei pagamenti a gestire l’intera catena del valore, avvalendosi della propria esperienza nel settore retail. Market Pay offre soluzioni digitali di pagamento complete, innovative e semplificate, sia a grandi rivenditori che a piccoli commercianti. La sua visione: eliminare la complessità del settore dei pagamenti e liberare la sua intera proposta commerciale, offrendo innovazione all’avanguardia ai commercianti e diventando l’unico punto di contatto per ogni pagamento. Fondata nel 2016, Market Pay impiega attualmente oltre 320 persone in 11 paesi e gestisce 3 miliardi di transazioni all’anno su 180.000 terminali e oltre 5 milioni di carte gestite.

Informazioni su AltapayAltaPay è un’azienda danese specializzata in soluzioni di pagamento omnicanale, che offre ai commercianti una singola piattaforma per gestire le transazioni online, in negozio e tramite dispositivi mobili. Con sede a Copenaghen, AltaPay offre soluzioni complete che includono servizi di accettazione dei pagamenti, emissione, gateway omnicanale e punti vendita. Grazie a un’integrazione unica, i clienti beneficiano di una visibilità completa sulle loro transazioni, con informazioni su pagamenti e costi completamente riconciliate. La mission di AltaPay consiste nel semplificare i pagamenti, consentendo alle aziende di concentrarsi sulla crescita e sull’espansione globale.

