Matrimonio.com mette in palio 25.000€ per le coppie che si sposano nel 2025

Adnkronos

Il costo medio delle nozze in Italia è pari a 21.090€

3 coppie su 10 ingaggerebbero un cantante famoso se non avessero limiti di budget

Giulia e Angelo, i vincitori dell’edizione 2024

Come partecipare

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

Per maggiori informazioni