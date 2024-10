Matterport Lancio Autunno 2024: Insights Meets Imagination eleva la piattaforma con IA generativa e molto altro

Adnkronos

Matterport introduce nuovi strumenti essenziali per agenti immobiliari, imprenditori e designer

SUNNYVALE, Calif., 1 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Matterport, Inc., ha svelato oggi una suite rivoluzionaria di nuovi strumenti progettati per trasformare il modo in cui i professionisti progettano, costruiscono e commercializzano le proprietà.

Grazie al potere dell’IA generativa, gli utenti di Matterport possono ora ripensare facilmente il potenziale di qualsiasi spazio, trasformando i gemelli digitali da repliche statiche in tele dinamiche per la creatività.

“La nostra release Autunno 2024 consente agli utenti di sbloccare il pieno potenziale di Matterport,” ha dichiarato RJ Pittman, Presidente e CEO di Matterport. “Immagina di poter rimuovere l’arredamento di una casa con un solo clic o di generare automaticamente descrizioni immobiliari sorprendenti, utilizzando solo i dati del tuo gemello digitale. Questi strumenti risparmiano tempo, elevano le inserzioni e semplificano i flussi di lavoro complessi per tutti, dagli agenti immobiliari agli imprenditori e ai team aziendali. E con funzionalità come la fusione di modelli 3D, tag di campo e la fatturazione in un clic, stiamo aiutando i clienti a gestire spazi su larga scala con una velocità, efficienza e precisione senza precedenti.”

E presto, gli strumenti di design d’interni di Matterport sbloccheranno la creatività di tutti, consentendo agli utenti di arredare e ridisegnare gli spazi in modo digitale con facilità e offrendo un’anteprima di ciò che il futuro potrebbe riservare.Lo strumento di descrizione degli immobili alimentato dall’IA è un altro elemento rivoluzionario, capace di creare descrizioni scritte dettagliate e coinvolgenti in pochi secondi. I broker e i responsabili marketing possono selezionare lo stile e il tono, garantendo che ogni inserzione sia perfettamente personalizzata—che si tratti di un loft moderno in centro città o di una casa affascinante in periferia. Sfruttando i dati spaziali precisi di ogni gemello digitale, lo strumento crea contenuti non solo ben scritti, ma anche accurati fino all’ultimo dettaglio, risparmiando ore di lavoro e producendo risultati che anche gli esperti più esperti ammireranno.

Nuovi strumenti per gestori immobiliari, imprenditori e designer:

Per i progetti su larga scala, il nuovo strumento Merge di Matterport consente agli utenti di “fondere” senza problemi più gemelli digitali. Immagina di creare un modello digitale completo di un intero hotel, piano per piano, o di fondere ogni piano di una torre per uffici in un unico tour 3D coerente dell’edificio. Merge consente inoltre a più membri del team di scansionare diverse sezioni di una proprietà contemporaneamente e di integrarle in seguito, rendendo possibile la cattura e la gestione degli edifici più grandi in modo rapido ed efficiente.I Tag di campo migliorano ulteriormente l’efficienza del lavoro in loco, consentendo agli utenti di aggiungere osservazioni e tag sul posto durante il processo di scansione. Non ci saranno più visite ripetute per catturare dettagli mancanti—tutto può essere documentato in tempo reale, garantendo che vengano registrati dati accurati e completi dello spazio nel momento in cui contano di più. Questa funzionalità mantiene i team allineati e i progetti in corso senza ritardi inutili.Infine, Matterport introduce la fatturazione in un clic, una funzione molto attesa per i clienti aziendali. Questo strumento semplice ma potente elimina il problema delle fatture manuali e dell’allocazione dei costi, consentendo alle organizzazioni di distribuire facilmente le spese tra dipartimenti e partner esterni. Automatizzando i processi di fatturazione, Matterport riduce gli oneri amministrativi e consente ai team di concentrarsi su ciò che conta di più.

Informazioni su MatterportMatterport, Inc. (Nasdaq: MTTR) è la piattaforma di gemelli digitali n°1 al mondo*, leader della trasformazione digitale del mondo costruito. La nostra piattaforma innovativa trasforma gli edifici in dati per rendere ogni spazio più prezioso e accessibile. Milioni di edifici in oltre 177 paesi sono stati trasformati in gemelli digitali immersivi di Matterport per migliorare ogni fase del ciclo di vita degli edifici, dalla pianificazione, costruzione e operazioni alla documentazione, valutazione e marketing. Scopri di più su matterport.com e esplora una galleria di gemelli digitali.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2517052/Matterport_Defurnish_Tool.jpg