Mayermoover reinventa l’e-commerce: digitale e supporto tecnico in un’unica piattaforma ﻿

– Dai carrelli elevatori alle scaffalature industriali, dalle attrezzature per il sollevamento ai dispositivi di protezione individuale (DPI), fino all’arredo tecnico e ai contenitori speciali, l’azienda di Conegliano (TV) semplifica l’approvvigionamento aziendale. Grazie a una piattaforma che unisce la rapidità dell’e-commerce a una consulenza personalizzata. Treviso, 2 aprile 2025.In un panorama industriale sempre più competitivo e in continua evoluzione, dove rapidità ed efficienza sono cruciali, le aziende affrontano quotidianamente la complessità degli approvvigionamenti, la gestione di molteplici fornitori, lunghe trattative e la necessità di contenere i costi operativi. Per evitare rallentamenti nei processi e mantenere il focus sul core business, la semplificazione diventa un fattore indispensabile.

Mayermoover, azienda trevisana all’avanguardia nel settore delle forniture industriali, arredo tecnico, dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature per la movimentazione, ha sviluppato una piattaforma e-commerce che unisce i vantaggi dell’acquisto online con l’assistenza di un interlocutore fisico. Questa soluzione innovativa offre un’esperienza d’acquisto semplice e veloce, permettendo di accedere a un vasto assortimento di prodotti con un semplice click, semplificando ogni fase del processo di acquisto e ottimizzando tempi e risorse. Il tutto con un unico interlocutore, senza rinunciare alla consulenza e all’assistenza tecnica dedicata.

«Il nostro obiettivo è accompagnare ogni cliente lungo tutto l’iter, dalla scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze fino alla stesura del preventivo, garantendo una consulenza personalizzata e un’assistenza tecnica costante», spiega Dafne Russo, CEO dell’azienda di Conegliano (TV).

«In Mayermoover, abbiamo voluto unire due mondi: la praticità dell’acquisto digitale e la presenza concreta e professionale di un esperto. Ecco perché la consulenza su misura offerta dai nostri tecnici rappresenta un valore aggiunto fondamentale, soprattutto in un contesto come quello degli acquisti online, dove spesso il supporto umano viene sacrificato a favore di velocità e convenienza».

I vantaggi per le aziende che scelgono questa soluzione sono numerosi: «Il primo è la possibilità di ricevere preventivi personalizzati direttamente dal sito, in pochi click, con offerte dettagliate e trasparenti – illustra Dafne Russo, co-titolare della società -. Questo approccio non solo semplifica il lavoro degli uffici acquisti, ma rende l’intero processo più rapido, permettendo inoltre di avere fin da subito una chiara panoramica dei costi per poter gestire meglio il budget aziendale ed eliminare, eventualmente, spese superflue. Inoltre, il cliente può contare sul nostro supporto completo ed è sollevato da lungaggini burocratiche e fastidiosi problemi operativi, in quanto ci occupiamo noi della ricerca dei fornitori, della selezione dei prodotti migliori, della scelta dei prezzi più competitivi e della gestione logistica, inclusa l’organizzazione delle spedizioni. Da ultimo, ma non per importanza, grazie a strumenti di interazione avanzati, come una chat di ultima generazione, i clienti possono ottenere risposte rapide e precise, spesso anche nei fine settimana».

L’energia e la dedizione di un team giovane e competente sono il punto di forza di questa azienda proiettata nel futuro ma con salde basi nella tradizione: «Ciò che resta fondamentale è il valore del rapporto umano e diretto – sottolinea Rudy Maset, vicepresidente -. Il nostro cliente è sempre ascoltato e non è mai lasciato solo. Portiamo avanti un dialogo continuo con un pubblico ampio e trasversale, sia online sia offline. Ed è proprio questo a fare la differenza».