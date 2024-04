MCE 2024 Milano: Midea RAC presenta soluzioni sostenibili per le esigenze di raffreddamento, riscaldamento e acqua calda sanitaria

Adnkronos

MILANO, 6 aprile 2024 /PRNewswire/ — All’insegna dello stimolante tema “GREEN VISION BLUE FUTURE”, Midea, leader globale nelle soluzioni di climatizzazione, ha lasciato il segno alla Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 a Milano. Questo apprezzato evento è un punto di incontro per i professionisti dei settori HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell’aria), idraulico e delle energie rinnovabili.

La divisione per i condizionatori d’aria residenziali di Midea (Midea RAC) è stata al centro della scena, con la presentazione di una serie di prodotti e soluzioni che hanno catturato l’essenza dell’innovazione. La serie esposta comprendeva i prodotti R290, la famiglia CirQHP e PortaSplit, ciascuno progettato per soddisfare un’ampia gamma di esigenze sottoscrivendo al contempo l’impegno per un futuro sostenibile.

Dopo aver raggiunto un notevole traguardo di vendite globali di oltre 6,2 milioni di unità, Midea guida la promozione dei suoi prodotti avanzati R290, dimostrando una dedizione incrollabile nei confronti della sostenibilità. A questa fiera, Midea ha presentato per la prima volta la linea di prodotti R290 Combo e il progetto di ricerca multi-split R290. Midea ha sempre esplorato le difficoltà tecniche del sistema multi-split R290 1-drive-3 e ha ottenuto i primi progressi riguardanti il sensore di perdite di refrigerante. Questi lanci sottolineano l’impegno di Midea nel fornire prodotti affidabili e sicuri ai propri clienti, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi di sostenibilità ambientale.

Inoltre, l’attenzione di Midea si estende per rispondere alle esigenze di climi diversi, in particolare sul mercato europeo. La famiglia CirQHP trasforma in realtà una soluzione all-in-one a pompa di calore per le esigenze di raffreddamento, riscaldamento e acqua calda sanitaria. Progettato per la versatilità, l’innovativo sistema offre una gamma di opzioni personalizzabili, tra cui la soluzione di recupero del calore, la soluzione multi-ibrida e la soluzione ibrida per interni. Ciascuna opzione è progettata per offrire flessibilità e comodità senza pari, garantendo a ogni famiglia un’efficienza ottimale e un comfort supremo. Scegliendo la famiglia CirQHP, non si sceglia semplicemente un prodotto; si adotta una soluzione intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico che garantisce il massimo comfort domestico durante tutto l’anno.

Inoltre, Midea ha presentato il sistema di gestione intelligente dell’energia all-in-one MHELIOS, che esemplifica la fusione tra tecnologia e sostenibilità. Questo sistema intelligente, dotato di un inverter ibrido, è progettato per ottimizzare l’uso dell’elettricità verde se integrato con pannelli solari, accumulo di energia ed elettrodomestici intelligenti. Questo approccio olistico alla gestione energetica è in linea con la strategia verde di Midea, che mira a un futuro sostenibile.

Riflettori puntati anche su PortaSplit, un prodotto rinomato per la sua creatività, che ha recentemente attirato molta attenzione nel settore del design e dell’innovazione. PortaSplit ha attirato una vasta l’attenzione grazie alle eccezionali prestazioni del prodotto e alla facilità di installazione. Stefan Anderi, vicepresidente del Consiglio tedesco per il design, ha consegnato personalmente a PortaSplit il “German Design Award”. A seguito di questo risultato, PortaSplit ha dimostrato ancora una volta il suo ingegno ricevendo il prestigioso iF Product Design Award, consolidando ulteriormente la sua reputazione in termini di design e prestazioni eccezionali.

I riconoscimenti ottenuti in successione da PortaSplit sono una dimostrazione del suo design innovativo e integrato che unisce i vantaggi sia dei condizionatori portatili convenzionali (AC) che degli AC split installati fissi.

In risposta alla richiesta del mercato sia di soluzioni di risparmio energetico che di comfort termico, PortaSplit si distingue per la sua capacità di soddisfare le aspettative dei consumatori di un prodotto superiore che risolva i problemi comuni associati ai condizionatori convenzionali. Definisce un nuovo standard sul mercato della climatizzazione, promettendo di soddisfare e superare le aspettative dei consumatori per un prodotto che bilancia comfort e sostenibilità.

La gamma di prodotti innovativi presentati da Midea RAC a MCE 2024 riassume il tema “GREEN VISION BLUE FUTURE”. La passione di Midea RAC per lo sviluppo sostenibile è evidente nel costante impegno nella realizzazione di prodotti e soluzioni all’avanguardia che elevano la qualità della vita salvaguardando al tempo stesso il pianeta.

