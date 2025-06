Mediobanca: presenta querela per diffamazione, ‘falsità su di noi’

Adnkronos

Milano, 12 giu. Non un esposto, ma una denuncia per diffamazione. E’ quanto ha presentato Mediobanca in Procura a Milano per segnalare presunte falsità scritte nei confronti di Piazzetta Cuccia nell’ambito del risiko bancario. E’ quanto viene ‘corretto’ da fonti della Procura a fronte delle informazioni fornire ieri. Nella denuncia a cui sono allegati gli articoli di stampa, ci sarebbe anche l’elenco cronologico degli ultimi avvenimenti significativi legati agli interessi del gruppo bancario guidato da Alberto Nagel.