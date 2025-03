Meliá Hotels International e Huawei lanciano una vetrina globale di hotel smart

Adnkronos

BARCELLONA, Spagna, 11 marzo 2025 /PRNewswire/ — Al MWC di Barcellona, Huawei e Meliá Hotels International hanno lanciato il Global Smart Hotel Showcase presso l’hotel Torre Melina Gran Meliá, un marchio di lusso di fascia alta di Meliá. Questa vetrina promuove le innovazioni nella connettività e nelle infrastrutture delle reti alberghiere smart, accelerando la trasformazione digitale-intelligente nell’intero settore alberghiero globale.

Mentre l’intelligenza artificiale e l’IoT rimodellano il settore dell’ospitalità, gli hotel danno priorità a servizi intelligenti, esperienze incentrate sugli ospiti, attività sostenibili e Operazioni e Manutenzione (O&M) efficienti. L’infrastruttura ICT si sta trasformando da strumento di supporto a motore fondamentale dell’innovazione nell’intero settore.

La soluzione Smart Hotel di Huawei tiene il passo con questa tendenza con infrastrutture e connettività all’avanguardia per le reti alberghiere. I vantaggi che ne derivano per gli hotel includono servizi personalizzati e confortevoli per gli ospiti, maggiore efficienza operativa e minori consumi energetici.

David Shi, Vicepresidente del reparto ICT Marketing & Solution Sales di Huawei, ha dichiarato: “Huawei e Torre Melina Gran Meliá Hotel collaborano costantemente per ottimizzare ulteriormente le operazioni e migliorare l’esperienza degli ospiti. Hanno sfruttato la soluzione Smart Hotel di Huawei con l’innovativa architettura IP+POL per realizzare sistemi alberghieri smart adatti a tutti gli scenari su una rete ad alta velocità, smart ed ecologica, per una migliore esperienza degli ospiti e una maggiore efficienza operativa”.

Tomeu Fiol, Global Hotel Technology Director di Meliá Hotels International, ha dichiarato: “Meliá Hotels International si impegna a offrire agli ospiti la combinazione ideale di design moderno e comfort eccezionale, ridefinendo al contempo la loro esperienza attraverso l’innovazione digitale. La soluzione Huawei Smart Hotel che stiamo utilizzando presso il Torre Melia Gran Meliá Hotel migliora la nostra capacità di offrire servizi intelligenti e fluidi con maggiore efficienza, garantendo al contempo una copertura di rete stabile, affidabile e ad alta velocità in tutte le nostre strutture”.

La soluzione Smart Hotel di Huawei unisce i vantaggi delle tecnologie IP e POL, offrendo tre caratteristiche uniche:

Dalla progettazione della soluzione alberghiera all’integrazione e alla distribuzione del sistema, ogni fase richiede la collaborazione con i partner. La soluzione Smart Hotel di Huawei è pensata per i partner che puntano a semplificare l’integrazione, l’implementazione e la manutenzione. Huawei si impegna a creare un solido ecosistema con partner globali per favorire il successo commerciale degli hotel e dei loro clienti.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2638816/image_986294_7966403.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2638817/image_986294_7966434.jpg