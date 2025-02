Mercedes: rafforza produzione Usa, esporteremo Suv verso Cina ma non il contrario

Adnkronos

Roma, 20 feb. -Mercedes ‘risponde’ alle minacce di Donald Trump rilanciando la produzione negli Stati Uniti definiti la ‘casa dei nostri Suv’. “Puntiamo a un equilibrio fra i veicoli Mercedes importati negli Usa e quelli esportati, a quota 200 mila unità l’anno, con la possibilità di esportare in Cina i Suv alto di gamma prodotti in America ma non il contrario. I modelli cinesi non arriveranno ne’ negli Usa ne’ in Cina”. Lo indica Harald Wilhelm, direttore finanziario del gruppo, nel corso del Capital Markets Day, dopo la diffusione dei risultati 2024. La strategia – sottolinea – è “sempre più quella di una produzione ‘regionale’ “cioè pensata per i mercati più vicini”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA