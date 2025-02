Meritocrazia Italia, Battilocchio (Fi): “Centrale il tema della difesa europea”

Adnkronos

Roma, 21 feb. “L’attualità internazionale impone una riflessione. Con determinazione dobbiamo rilanciare quello spirito europeo che l’Italia ha contribuito come Paese fondatore a creare. Dal 1957 i passi in avanti fatti sono stati straordinari, eccezionali, però ora è necessario uno scatto ulteriore. È centrale il tema della difesa, ma in questo ambito le posizioni sono ancora piuttosto articolate all’interno dell’Unione e non è un bene”. Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato Fi, partecipando oggi al focus dedicato alla Geo cultura in occasione della Direzione nazionale di Meritocrazia Italia in corso a Firenze.