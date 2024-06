Mestre: giovani violenti pronti a spedizione punitiva, 7 daspo e un foglio di via obbligatorio

Adnkronos

Venezia, 30 mag. – Sette ‘daspo willy’ e un foglio di via obbligatorio sono stati emessi dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, nei confronti di altrettanti giovani violenti, alcuni minorenni, che lo scorso 11 maggio 2024 sono stati bloccati da agenti della polizia e militari dei lagunari mentre si stavano dirigendo dal rione Piave, zona di spaccio vicino alla stazione, verso corso del Popolo a Mestre (Venezia) col volto coperto e armati di coltelli, mazze, bastoni e bottiglie di vetro nascosti negli zaini, probabilmente per una spedizione punitiva. Per sette di loro il questore ha notificato 7 provvedimenti ‘daspo willy’ che impongono ai giovani il divieto di accedere e di stazionare nei locali pubblici dell’area urbana attorno a corso del Popolo ed un foglio di via obbligatorio nei confronti dell’unico residente al di fuori del comune di Venezia.

