Meteo: in Lombardia temperature in aumento, ma da giovedì torna la pioggia

Adnkronos

Milano, 17 giu. Sulla Lombardia, oggi e per i prossimi giorni, la progressiva espansione di un’area anticiclonica che dal nord Africa si estende sul Bacino del Mediterraneo, favorisce condizioni stabili, con giornate prevalentemente soleggiate e rialzo termico.

Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, tuttavia, per la giornata di giovedì, l’avvicinamento di una saccatura in approfondimento sulla Penisola Iberica favorirà flussi via via più umidi sui settori nordoccidentali, con possibili precipitazioni localizzate con maggior probabilità sui settori alpini e prealpini occidentali, in intensificazione anche a carattere temporalesco venerdì in concomitanza al passaggio dell’onda depressionaria sul nord Italia, con possibile interessamento anche della pianura.