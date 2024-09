Meteo: in Lombardia tempo stabile, ma da lunedì precipitazioni in arrivo

Adnkronos

Milano, 21 set. Un temporaneo aumento barico porta sulla Lombardia condizioni di tempo stabile, con bassa probabilità di precipitazione e qualche nube.

Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, tuttavia, tra lunedì e martedì, una saccatura associata ad un’ampia perturbazione in discesa sui Balcani in transito sulla regione, che porterà precipitazioni a tratti intense, in attenuazione mercoledì.

Per giovedì è probabile l’ingresso della struttura principale, con tempo decisamente perturbato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA