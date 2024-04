Metsola: “Costruire Europa più resistente contro shock”

Adnkronos

Gaeta, 11 apr. “Anche il settore marittimo ha subito le conseguenze della pandemia, di una guerra di aggressione al nostro continente, della crisi energetica, dell’aumento del costo della vita. E sullo sfondo una crisi climatica. Ma se questo periodo ci ha insegnato qualcosa è l’urgenza di costruire un’Europa più resistente per contrastare shock simili in futuro”. Lo ha dichiarato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un videomessaggio inviato in occasione del 3° Blue Forum a Gaeta.