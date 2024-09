Midea presenta la rivoluzionaria serie di forni da incasso multifunzionali all’IFA 2024

Adnkronos

BERLINO, 9 settembre 2024 /PRNewswire/ — Midea, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, ha lanciato la sua ultima innovazione alla fiera IFA: la serie Midea One Oven. Questa serie all’avanguardia di forni da incasso multifunzionali è progettata per semplificare la cucina moderna, integrando perfettamente più metodi di cottura in un unico elettrodomestico elegante e di livello professionale. Disponibile in due modelli, 7NT30E4 e TR850E-TV0E00, la serie Midea One Oven coniuga tecnologia avanzata e design sofisticato, stabilendo un nuovo standard in termini di versatilità e prestazioni.

Versatilità incontra prestazioni professionali

La serie Midea One Oven non è solo versatile, è anche un concentrato di potenza senza pari in cucina. Questo forno multifunzionale da incasso integra le funzioni microonde, cottura a vapore, cottura al forno e frittura ad aria, il tutto racchiuso in una cavità smaltata più resistente ai graffi, più facile da pulire e meno soggetta all’ingiallimento rispetto al tradizionale acciaio inossidabile. Grazie ai numerosi brevetti di design e tecnologia, questo prodotto garantisce prestazioni senza compromessi, offrendo al contempo un’ampia gamma di funzioni di cottura. Si colloca come uno dei forni multifunzionali leader del settore.

Tecnologia di cottura IA

Il cuore della serie Midea One Oven è la sua innovativa tecnologia di cottura basata sull’intelligenza artificiale. Questo algoritmo intelligente porta la cottura a un livello superiore, adattandosi alle specifiche esigenze di riscaldamento degli alimenti nelle diverse fasi della preparazione. Che si tratti di aumentare la temperatura, di raggiungere la cottura, di pre-rosolare per sigillare i succhi o di rosolare, la curva di cottura guidata dall’IA garantisce che ogni piatto venga cucinato alla perfezione, offrendo risultati semplicemente appetitosi. Questa integrazione multifunzionale ha abilitato modalità ibride potenziate dall’IA, che prendono il meglio di ogni metodo di cottura e lo combinano per ottenere risultati rivoluzionari.

Integrazione IoT

In linea con le esigenze della casa moderna e connessa, la serie Midea One Oven è dotata di funzionalità IoT. Grazie alla compatibilità con l’app SmartHome, gli utenti possono monitorare da remoto l’avanzamento della cottura, accedere a una ricca libreria di ricette basata sul cloud e persino controllare il forno tramite i comandi vocali di Alexa. Questa integrazione fa sì che il forno Midea One non sia solo un elettrodomestico da cucina, ma un elemento centrale di uno stile di vita intelligente ed efficiente.

Design moderno e controllo tattile intuitivo

La serie Midea One Oven è dotata di due touchscreen a colori da 12 pollici ad altissima definizione per un funzionamento fluido e senza fatica. Il design intuitivo dell’elettrodomestico, abbinato alla finitura interamente in vetro e all’estetica minimalista, lo rendono perfetto per qualsiasi cucina moderna.

Informazioni su Midea Group

Midea Group è un leader tecnologico globale specializzato in cinque aree aziendali chiave: casa intelligente, tecnologie edilizie e industriali, robotica e automazione, elettromeccanica e innovazione digitale. Midea, uno degli oltre 10 marchi del Gruppo Midea nel settore degli elettrodomestici intelligenti, si è affermata come una forza di spicco nel settore. Fondato nel 1968, Midea Group è al 277° posto nella classifica Fortune Global 500 del 2024 con oltre 190.000 dipendenti in tutto il mondo.

Visitare: www.midea-group.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2498853/Midea_One_Oven_Series.jpg