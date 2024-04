Milano: 150 ragazzi in piazza Duomo per un flash mob dedicato al musical Billy Elliot

Adnkronos

Milano, 6 apr. Un palcoscenico allestito in Piazza Duomo, a Milano, per dare vita ad un flash mob dedicato a Billy Elliot, il protagonista dell’omonimo musical.

Oltre 150 ragazzi, bambini e adolescenti hanno danzato sulle note del ‘Lago dei Cigni’ insieme al cast dello show, in scena fino al prossimo 14 aprile al Sistina Chapiteau. La magia dell’esibizione è continuata in piazza San Babila, tra la sorpresa e gli applausi dei passanti, conquistati dai giovani ballerini, in un’atmosfera di grande energia.