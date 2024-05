Milano: abusa di una 76enne e di una minorenne, arrestato

Adnkronos

Milano, 14 mag. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione milanese di Pieve Emanuele al termine di una articolata indagine coordinata dal V dipartimento della procura di Milano (dipartimento fasce deboli), in ottemperanza all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip Milano, in ordine al reato di violenza sessuale per due episodi commessi a giugno 2022 e a settembre 2023.