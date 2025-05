Milano: abusi seriali e video hard con decine di vittime, arrestato falso ginecologo

Adnkronos

Milano, 7 mag. Un medico (specializzato in radiologia) in pensione e un uomo di 42 anni che lo aiutava ad adescare le vittime sono stati arrestati a Milano per violenza sessuale di gruppo. Le indagini hanno svelato come i due – si legge nel provvedimento del giudice Mattia Fiorentini – “agiscano in maniera seriale, da anni, per adescare ragazze e indurle a girare, a loro insaputa, video di carattere pornografico”. I due “seguono un protocollo ben consolidato, simulando di essere esponenti di una clinica medica di nuova apertura per convincere le aspiranti attrici pubblicitarie, dietro remunerazione, a girare video di carattere divulgativo (didattico/promozionale) per promuovere la loro attività”.

Una volta adescate con l’inganno, le vittime venivano indotte a spogliarsi nel falso studio sanitario, “per poi essere sottoposte a visite che, ben presto, divenivano il pretesto” per violenze e video hard girati a insaputa delle vittime.