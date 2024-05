Milano: al Piccolo Teatro Grassi inaugura ‘La Milanesiana’, ospiti Carson, Durastanti e Fresu

Adnkronos

Milano, 17 mag. Prende il via lunedì 20 maggio al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, in via Rovello, la 25esima edizione de ‘La Milanesiana’, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Ospiti la poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson, attesissima da lungo tempo in Italia, che riceverà il Premio Rosa d’oro de La Milanesiana, la scrittrice Claudia Durastanti e Paolo Fresu, in concerto insieme a Rita Marcotulli, al quale verrà consegnato il Premio Siae/La Milanesiana. Claudia Durastanti, che ha appena pubblicato ‘Missitalia’ (La nave di Teseo), leggerà un testo inedito dedicato ad Anne Carson.

Salirà poi sul palco l’autrice canadese che torna in Italia a 25 anni dalla pubblicazione del suo libro ‘Autobiografia del Rosso’ (La nave di Teseo), un romanzo in versi che rappresenta perfettamente il tema di quest’anno, La Timidezza (e i suoi contrari), con il protagonista Gerione intimidito dal mondo e dalla natura. Anne Carson leggerà un testo dal libro e riceverà il Premio Rosa d’oro de La Milanesiana, un omaggio prestigioso che lo scorso anno Elisabetta Sgarbi aveva riservato al premio Nobel per la letteratura Abdulrazak Gurnah. Cristina Taglietti, giornalista del Corriere della Sera e La Lettura, introdurrà le due autrici.