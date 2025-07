Milano: Anm, ‘attacchi inaccettabili anche da rappresentanti istituzioni’

Adnkronos

Milano, 21 lug. L’Anm di Milano manifesta “piena solidarietà a tutti i colleghi vittime di attacchi solo per aver svolto il loro lavoro, ricordando che l’interpretazione e l’applicazione delle norme è prerogativa propria della giurisdizione, impegnata quotidianamente a salvaguardare il rispetto dei principi costituzionali, tra cui in primo luogo la presunzione di non colpevolezza delle persone indagate”. E’ uno dei passaggi della nota della Giunta sezionale di Milano dell’Associazione nazionale magistrati in merito all’inchiesta sull’urbanistica che “ha suscitato negli ultimi giorni aspre critiche sull’operato della magistratura, provenienti anche da rappresentanti delle istituzioni”.