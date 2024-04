Milano: arrestati contro direttore Beccaria ‘vuole telecamere invece di difenderci’

Adnkronos

Milano, 22 apr. “Dobbiamo mandare 50 giorni di malattia. Tutti quanti, perché non esiste. Tu sei il direttore, tu ci devi proteggere, punto. Punto. Per un marocchino di merda che manco parla l’italiano”. E’ quanto emerge in una conversazione, del 9 marzo scorso, tra due agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere minorile del Beccaria e finiti tra i 13 arrestati dell’inchiesta della procura di Milano che ha svelato il sistema di maltrattamenti e torture dietro le sbarre.