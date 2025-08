Milano: arrestati inchiesta urbanistica ricorrono al Riesame

Adnkronos

Milano, 1 ago. Gli arrestati dell’inchiesta milanese sull’urbanistica ricorrono al Tribunale del Riesame affinché i giudici possano rivalutare le esigenze cautelari su cui si è espresso il gip Mattia Fiorentini. L’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, assistito dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, sarebbe pronto a valutare l’ipotesi, come l’immobiliarista Andrea Bezziccheri, l’unico per cui è scattato il carcere (gli altri sono ai domiciliari) assistito dal difensore Andrea Soliani.