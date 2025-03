Milano: arresto Stefania Nobile, l’inchiesta su ‘delivery’ escort e cocaina rosa

Adnkronos

Milano, 4 mar. Un servizio “di delivery che comprendeva cocaina, bevande alcooliche – tra cui vino e champagne proveniente dalla Gintoneria (locale in via Napo Torriani a Milano) – ed escort”. E’ questo il ‘pacchetto’ esclusivo che è costato l’arresto (domiciliari) a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, all’ex compagno Davide Lacerenza e al dipendente e factotum Davide Ariganello accusati, a vario titolo, di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. “L’attività di consegna a domicilio delle prostitute garantiva maggiori acquisti di bottiglie”, ma nel pacchetto era compresa anche la cessione di “cocaina, hashish, marjuana e la cosiddetta ‘cocaina rosa’ o ‘lusi’ (sostanza a base di ketamina/mdma), destinata ai clienti e alle prostitute”, si legge nell’ordinanza firmata dalla giudice Alessandra Di Fazio.

A far scattare l’inchiesta alcune segnalazioni di operazioni sospette sul conto di un cliente capace di spendere, a partire dal 2020 e fino a settembre 2023, oltre 641mila euro in escort, alcol e sostanze stupefacenti. I corposi bonifici hanno insospettito la Guardia di finanza e gli accertamenti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno dimostrato che fosse il prezzo pagato dal cliente. Si tratta di uno dei facoltosi clienti, come il “sindaco ricco” o la “gente di Dubai” da quanto risulta dalle conversazioni intercettate.