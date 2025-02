Milano: auto da collezione, sequestri per oltre 70mln euro, tre interdittive

Adnkronos

Milano, 14 feb. Sequestro preventivo per oltre 70 milioni di euro e un’ordinanza di misura cautelare personale interdittiva nei confronti di tre indagati, tra cui un avvocato e un commercialista. Tra i beni sequestrati, tra l’altro, i rapporti bancari in essere nel Principato di Monaco intestati a una società caymanense, e cinque auto storiche, tra cui la Ferrari 375 MM del valore di più di 30 milioni di euro che il regista Roberto Rossellini nel 1954 regalò all’attrice Ingrid Bergman e un’Alfa Lungo Berlinetta 8C 2900B da oltre 26 milioni di euro vincitrice di plurimi concorsi.

E’ la conclusione di una complessa indagine della Guardia di finanza di Milano – la notizia era già stata diffusa nelle scorse settimane – riguardo a una presunta associazione per delinquere composta da un avvocato e da un commercialista, entrambi componenti di uno studio legale internazionale con sede a Milano, da un amministratore delegato di una società svizzera operante nel settore dell’intermediazione nella vendita di auto d’epoca e dal titolare di uno Sportello telematico dell’automobilista. Un’associazione finalizzata alla corruzione, falsi in atti pubblici e accesso abusivo a sistemi informatici, “diretti ad alterare sui pubblici registri Aci/Pra i dati di proprietà delle auto storiche intestate in Italia anche a soggetti deceduti o radiate d’ufficio dall’Aci/Pra e a consentire ad una società caymanense riconducibile ad un collezionista l’evasione delle imposte per complessivi 12.904.613 euro” si legge nella nota della procura.