Milano: aveva allestito una serra di marijuana in casa, arrestato 65enne

Adnkronos

Milano, 11 apr. Un uomo di 65 anni è stato arrestato ieri a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della squadra investigativa del commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento in via Sbarbaro, di proprietà dell’uomo, nel quale era stata allestita una serra di marijuana.

Attratti dal forte odore avvertito in strada, gli agenti, con l’ausilio di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno rinvenuto una coltivazione indoor di marijuana composta da 21 piante con ricche infiorescenze, sistema di ricircolo dell’aria, lampade a led, fertilizzanti e strumenti per l’essiccatura.