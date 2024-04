Milano: avvocati, ‘inaccettabile’ cartello con scritta ‘non disturbare’ in procura

Adnkronos

Milano, 26 mar. “Abbiamo la sensazione che, al di là dei recenti fatti (caso Pifferi, ndr) che ci hanno portato a proclamare un giorno di astensione, si stia consolidando una frattura che trova il proprio fondamento nelle numerose difficoltà che quotidianamente noi avvocati incontriamo nell’interlocuzione e nei rapporti con gli Uffici della Procura della Repubblica. Difficoltà, sintomatiche di un disinteresse – se non un malcelato fastidio – nei confronti del ruolo del difensore, che i nostri iscritti ci segnalano da diverso tempo e che Le sono state rappresentate più volte, ma persistono tutt’oggi”. E’ uno dei passaggi della lettera degli avvocati della Camera penale di Milano indirizzata al procuratore Marcello Viola.