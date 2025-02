Milano: avvocati, ‘rifiuto magistrati è strappo difficile da superare’

Adnkronos

Milano, 4 feb. “Crediamo che si sia abbandonato unilateralmente il metodo improntato al dialogo e all’ascolto, congiuntamente sostenuto persino di fronte alla protesta contro il governo guidata da Anm la scorsa settimana, sempre rivendicato come tratto ‘ambrosiano’ nei rapporti tra foro e magistratura. Crediamo, ancora, che la dialettica anche forte tra associazioni sia inviolabile ma che la decisione di prendere posizione da parte di chi rappresenta l’istituzione giudiziaria sia un fatto grave”. Così il consiglio direttivo della Camera penale di Milano replica al dietrofront dei vertici degli uffici giudiziari milanesi che non prenderanno parte all’Inaugurazione dell’anno giudiziario degli avvocati penalisti, prevista il 7 e 8 febbraio.