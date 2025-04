Milano: avvocato ragazza chiede a gip imputazione coatta per La Russa jr

Adnkronos

Milano, 23 apr. L’avvocato Stefano Benvenuto ha depositato l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Milano per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e l’amico deejay Tommaso Gilardoni, indagati per violenza sessuale nei confronti della sua assistita, una ragazza di 22 anni. Nel documento, di circa 40 pagine, si chiede alla gip Rossana Mongiardo l’imputazione coatta. Alla giudice spetta ora fissare un’udienza per confermare la richiesta di archiviazione oppure accogliere quanto chiesto dal legale.

