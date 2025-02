Milano: Boeri e Zucchi a gip, ‘ha vinto progetto migliore’ su Beic

Adnkronos

Milano, 4 feb. “Ha vinto il progetto migliore”. E’ questo il senso delle dichiarazioni rese davanti al gip di Milano Luigi Iannelli dagli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi indagati per turbativa d’asta perché, in qualità rispettivamente di presidente e commissario della giuria, avrebbero scelto – in conflitto di interesse, secondo la procura – il progetto vincitore per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria.

Nell’interrogatorio preventivo conseguente alla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura, “entrambi hanno risposto a tutte le domande”, secondo le indiscrezioni e hanno consegnato, nonostante l’interrogatorio sia durato circa un’ora e mezza per ciascun indagato, una memoria al giudice e ai pm Paolo Filippini e Giancarla Serafini. Meno risposte, ma una memoria scritta è stata presentata anche da Pier Paolo Tamburelli (così come dai due indagati per cui è stata chiesta la misura interdittiva), considerato dalla procura il “collettore tra Boeri e Zucchi e gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando”.