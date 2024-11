Milano: Codegoni, ‘la borsa in regalo di Basciano? La butto dalla finestra’

Adnkronos

Milano, 28 nov. “La butto dalla finestra”. E’ in sintesi la risposta che l’influencer Sophie Codegoni ha dato agli inquirenti, la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Manella e il pm Antonio Pansa, quando le hanno chiesto conto di un regalo costoso – una borsa di marca – che l’ex compagno Alessandro Basciano le ha mandato – e lei ha accettato – solo pochi giorni prima della sua seconda denuncia e dell’arresto (non convalidato) per stalking del 35enne deejay.