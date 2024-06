Milano: come nasce un fumetto? A Cadorna la mostra su ‘Il Club del tramezzino’

Adnkronos

Milano, 25 giu. Come nasce un fumetto? In che modo si delineano il carattere e l’aspetto fisico dei personaggi? Da lunedì 1 luglio a venerdì 12 luglio, all’interno della stazione di Milano Cadorna, un allestimento con disegni, pannelli e un video dedicato a “Il Club del tramezzino” vuole fornire qualche spunto per rispondere a queste domande. Il libro, pubblicato da Nomos Edizioni con il contributo di FNM, è il secondo volume di un progetto editoriale partito nel 2020 con l’intento di promuovere la consapevolezza sui temi ambientali e incoraggiare pratiche sostenibili tra le giovani generazioni.

La prima storia – “Il Bosco delle sette querce” – ha come protagonisti tre ragazzini, Leo, Giò e Miriam, impegnati a “smascherare” una banda di criminali che mette a rischio un’area naturalistica di pregio. Lo stesso gruppo di amici, con un nuovo membro (Clarisse), lo ritroviamo cresciuto – ormai frequentano la scuola secondaria – nel secondo fumetto “Il Club del tramezzino”, pubblicato alla fine del 2023. I quattro ragazzi riflettono su come difendere la natura e si lanciano in sfide e dibattiti tra realtà, fantasia e … panini andati a male.

“FNM ha deciso di pubblicare questi libri – spiega il presidente di FNM Andrea Gibelli – con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi, attraverso il linguaggio del fumetto, con storie al tempo stesso divertenti e ricche di spunti educativi. Il filo conduttore sono le avventure di un gruppo di amici e compagni di scuola, che si confrontano con alcune problematiche del nostro tempo, tra cui la mobilità sostenibile, gli ecosistemi e l’utilizzo di plastica monouso. Le immagini e i dialoghi, nella loro semplicità, raccontano una vicenda autentica, fatta di dubbi, idee, slanci creativi, consapevolezza e impegni personali”.

Da lunedì 1 luglio a venerdì 12 luglio, esclusi sabato e domenica, lo spazio di FNM “L’altro deposito bagagli” nella galleria della stazione di Milano Cadorna sarà aperto dalle 13 alle 19 per le visite alla mostra dedicata alla nascita del fumetto “Il Club del tramezzino”. Dal disegno a matita, alle chine per arrivare fino ai colori, i personaggi prendono vita sulla carta e nella nostra immaginazione, fino a diventare i nostri compagni di viaggio alla scoperta del mondo e delle sue ricchezze e fragilità. Sempre nello stesso spazio è anche possibile ritirare una copia gratuita del fumetto. È richiesta la prenotazione, utilizzando questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-club-del-tramezzino-ritira-la-tua-copia-gratuita-e-visita-la-mostra-929720488007