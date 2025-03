Milano: conferito incarico, risultati nuova perizia Pifferi a fine giugno

Adnkronos

Milano, 28 feb. E’ attesa per fine giugno la nuova perizia psichiatrica – disposta dalla Corte d’appello di Milano – per Alessia Pifferi condannata in primo grado all’ergastolo per la morte della figlia Diana, abbandonata per sei giorni e lasciata morire di stenti a soli 18 mesi nell’estate 2022. Null’udienza di oggi è stato affidato l’incarico ai periti: la Corte ha nominato lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la neuropsicologa Nadia Bolognini e il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni; la procura generale ha indicato la psichiatra Patrizia De Rosa e la psicologa e psicoterapeuta Valentina Crespi; mentre parte civile e difesa si sono riservati di indicare i propri esperti.

L’attività di analisi inizierà, nel carcere di Vigevano (Pavia), il prossimo 26 marzo e da quella data decorrono i 90 giorni che i periti hanno richiesto per elaborare la propria relazione. Complesso il quesito a cui devono rispondere. I giudici hanno chiesto di valutare se Alessia Pifferi “sia affetta da patologie psichiche o disturbi della personalità sintomatiche di una disfunzione nei processi cognitivi” e in caso di deficit cognitivi “se possano dirsi di gravità tali da aver interferito sulla capacità di intendere o volere” scemandola o annullandola nel momento in cui la piccola Diana moriva di stenti.