Milano: controlli della polizia nelle stazioni, due arresti

Milano, 27 set. Sono due gli arresti messi a segno giovedì 25 settembre dagli agenti della Polizia ferroviaria durante un servizio anti borseggio nelle stazioni di Milano. A finire in manette per furto aggravato sono stati un cittadino straniero, 32 anni, e un italiano di 41 anni ricercato dall’autorità giudiziaria.

In particolare il personale in divisa ha notato il primo salire all’interno di un treno in partenza da Porta Garibaldi per Napoli per poi scendere subito con uno zaino al seguito. I poliziotti, insospettiti, hanno fermato l’uomo e al termine degli accertamenti, lo hanno arrestato e hanno restituito la refurtiva al proprietario.