Milano-Cortina: ex dirigente Zuco fa ricorso al Riesame

Milano, 11 giu. Massimiliano Zuco, ex dirigente della fondazione Milano Cortina, ha fatto ricorso al Riesame dopo le perquisizioni che sono scattate da parte della procura di Milano che indaga sull’evento dei Giochi invernali. L’inchiesta, su corruzione e turbativa d’asta, ha portato a indagare anche l’ex ad dell’ente Vincenzo Novari e l’imprenditore Luca Tomassini per presunte irregolarità negli appalti dei servizi digitali, nel periodo in cui Novari era amministratore delegato. La data del Riesame non è stata ancora fissata.

