Milano-Cortina: Malagò, ‘evento planetario che verrà replicato, per Olimpiadi dei territori’

Adnkronos

Roma, 18 feb. “Milano-Cortina è un evento è planetario, gli sport invernali non hanno la stessa popolarità delle discipline estive per evidenti motivi, climatici e geografici, ma ci saranno 3500 atleti, con 2 miliardi di persone collegate, e 1,5 milioni di biglietti venduti. E’ un’Olimpiade diversa che noi chiamiamo olimpiadi dei territori. Dal primo giorno da quando abbiamo venduto il nostro progetto e prodotto ci siamo presentati in un modo non convenzionale, non tradizionale”. Sono le parole del presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò nel corso della presentazione dei Giochi alla Stampa Estera a Roma “Milano Cortina 2026: i Giochi dell’Italia si presentano al mondo”.

“Il barone De Coubertin ebbe questa idea geniale, non mi sembra oggi ci sia una idea migliore a livello universale per una organizzazione di sport, ma iniziò dall’Antica Grecia, la prima città fu Atene, poi siamo andati avanti con Parigi, ma c’è sempre stata una città. Quando abbiamo vinto contro Stoccolma, c’è stato anche un discorso cruento, di corpo a corpo, per i voti e abbiamo vinto per una incollatura. Noi ci siamo presentati con due città, ma avevamo il Governo, le due regioni, le due province e le due città oltre, al Coni e hanno firmato tutti”, ha spiegato Malagò.