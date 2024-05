Milano-Cortina: pm ‘criticità su 3 gare’, in email ‘cerchiamo soldi per dirigente Fondazione’ (2)

Adnkronos

Da una nota della polizia giudiziaria è stato possibile verificare come il sito (MilanoCortina2026.olympics.com) dal 29 aprile scorso “non abbia più alcun legame tecnologico con Quibyt (con la conseguenza che tale società non appare più nella significativa pagina relativa alla cookie policy) e che, di contro, sia ‘apparsa da quel giorno sul sito internet il riferimento alla società Deloitte come sponsor tecnico ‘per contribuire a migliorare e proteggere l’ecosistema digitale del Cio a supporto del Movimento Olimpico”. In tal senso l’attività della Guardia di finanza ha interessato stamane anche alcuni uffici Deloitte.

