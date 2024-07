Milano-Cortina: Riesame, ‘decreto governo non ferma indagine su corruzione’ (2)

Adnkronos

In un provvedimento tecnico, in cui il Riesame attua un atteggiamento cerchiobottista, si dà spazio alla disputa sulla natura della fondazione e si cita il recente decreto legge fatto ad hoc (insiste sulla natura privata stabilita dall’atto costitutivo) “che se successivo finanche alla presentazione del ricorso per riesame, costituisce oggi diritto vigente, che preclude il riconoscimento della qualifica pubblicistica in capo agli indagati che operavano in Fondazione con ruoli di vertice” e, conseguentemente, la configurabilità della corruzione tra pubblici ufficiali. L’intervento ‘su misura’ per i Giochi invernali se cambia l’ipotesi di reati non ferma comunque le indagini ritenute “doverose” sulla corruzione tra privati.