Milano-Cortina: Riesame, ‘decreto governo non ferma indagine su corruzione’

Milano, 17 lug. Il Riesame di Milano non scoglie il nodo sulla natura (pubblica o privata) della Fondazione Milano Cortina 2026 – come anticipato ieri dalle agenzie – ritenendolo un dilemma ininfluente per confermare il sequestro all’ex dirigente Massimiliano Zuco – ma nel provvedimento in cui riqualifica (per ora) il reato in corruzione fra privati, sottolinea come dal decreto legge ad hoc sui Giochi invernali “non consegue l’irrilevanza penale del fatto” e dunque non si ferma l’inchiesta della procura di Milano che indaga per corruzione.

Il Riesame rileva come le imputazioni formulate dalla procura “trova solida rispondenza negli esiti dell’attività investigativa”, cioè nei documenti (chat e mail) sequestrati e anche le numerose intercettazioni agli atti sono “più che adeguate a delineare un’ipotesi corruttiva”.