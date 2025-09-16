Milano: deejay Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico

Adnkronos

Milano, 16 set. Nuovo braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip. Dopo il primo dispositivo messo lo scorso 14 agosto e dopo l’incidente alla caviglia per il quale lo aveva tolto, l’influencer da oltre un milione di follower ha seguito le indicazioni della Procura di Milano ed è andato in commissariato per farsi rimettere il dispositivo di sorveglianza.