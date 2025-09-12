Milano: deejay Basciano ricorre a Riesame contro braccialetto elettronico

Adnkronos

Milano, 12 set. Alessandro Basciano, il deejay e influencer accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, si è rivolto al Riesame di Milano per annullare la misura che lo vede costretto a indossare il braccialetto elettronico e a stare lontano dalla donna conosciuta al Grande Fratello Vip. “Siamo fiduciosi. Crediamo tanto nel tribunale del Riesame, abbiamo presentato ben tre appelli. Il giudice relatore era preparatissimo, a riprova del fatto che la giustizia quando deve funzionare funziona. Non voglio anticipare nulla, ma ho grande fiducia nel Tribunale del Riesame”, le parole pronunciate a fine udienza dal difensore, l’avvocato Leonardo D’Erasmo.

Lo scorso aprile la Cassazione aveva confermato per Basciano il divieto di avvicinarsi (a meno di 500 metri) e di comunicare con la modella e influencer.