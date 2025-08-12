Milano: difensori Bezziccheri, ‘ha sempre rispettato regole e mai commesso reati’

Adnkronos

Milano, 12 ago. “Da ottobre 2022 Andrea Bezziccheri porta nelle aule di giustizia elementi per dimostrare che non ha commesso alcun reato. Continuerà a farlo, nella speranza che emerga definitivamente la circostanza per cui, da buon imprenditore, ha sempre rispettato le regole”. Lo affermano gli avvocati Andrea Soliani e Francesco De Luca, difensori dell’imprenditore che ha appena lasciato il carcere di San Vittore dopo l’arresto scattato a fine luglio per l’inchiesta sull’urbanistica. Oggi il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza sulle misure cautelari e scarcerato anche Alessandro Scandurra, ex componente della commissione per il Paesaggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA