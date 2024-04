Milano: difesa figlio La Russa, ‘soddisfatti, consulenza esclude assunzione Ghb’

Adnkronos

Milano, 5 apr. Le conclusioni della consulenza disposta dalla procura di Milano per gli avvocati Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, difensori di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, “confermano in maniera assoluta che i livelli di Ghb rilevati nel capello della ragazza sono costanti nell’arco dei cinque mesi esaminati e che tali livelli escludono assunzioni esterne”.

La difesa del giovane accusato di violenza sessuale “è molto soddisfatta dell’esito” della consulenza. “Se ci fosse stata una assunzione, secondo i dati scientifici riferiti anche dal nostro consulente, sarebbe sicuramente emersa, cosa che non è avvenuta”, si sottolinea nella nota.