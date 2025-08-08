Milano: difesa Scandurra, ‘nessuna corruzione, sempre astenuto su suoi progetti’

Adnkronos

Milano, 8 ago. “Abbiamo dimostrato in modo documentale che non c’è nessun fatto di corruzione e tutti i contratti tra la società Scandurra studio e i singoli costruttori rispondevano a reali attività che sono state fatte e non sono mai copertura di dazioni e non c’è mai in nessun atto del procedimento la prova di un accordo corruttivo”. Lo afferma l’avvocato Luciano Paris che insieme al collega Giacomo Lunghini difende Alessandro Scandurra, architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio tra i sei arrestati (domiciliari) dell’inchiesta sull’urbanistica.