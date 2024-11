Milano: disordini al Corvetto, giovane arrestato per resistenza interrogato domani

Adnkronos

Milano, 27 nov. E’ fissato per domani, giovedì 28 novembre, davanti al gip di Milano Chiara Valori, l’interrogatorio del ventunenne di origine montenegrina che nella notte tra lunedì e martedì, nel quartiere Corvetto, ha preso parte, insieme a diverse decine di ragazzi (ancora da identificare), alle proteste per la morte di Ramy Elgaml, 19 anni, che tra il 23 e il 24 novembre si è schiantato con lo scooter, guidato da un amico, mentre veniva inseguito dai carabinieri. Il pm di turno Paolo Filippini ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per il giovane accusato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata.