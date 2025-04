Milano: domestico ucciso, gip convalida fermo, presunto assassino resta in carcere

Adnkronos

Milano, 23 apr. Resta in carcere Dawda Bandeh, il ventottenne gambiano fermato per l’omicidio di Angelito Acob Manansala, il domestico filippino di 61 anni ucciso nel giorno di Pasqua in una villa di via Randaccio, nel centro di Milano. Il giudice per le indagini preliminari Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto la custodia a San Vittore dopo l’interrogatorio avvenuto stamane in cui l’imputato ha reso dichiarazioni spontanee.

Arrivato in Italia appena 14enne nel 2011, Bandeh era stato accolto in una comunità per minori non accompagnati in provincia di Como. E nel Comasco tuttora risultava domiciliato. Un indirizzo fittizio per il ventottenne che solo poche ore prima era stato fermato per una violazione di domicilio in via Melchiorre Gioia. Terminate le formalità di rito in caserma aveva percorso qualche centinaio di metri e si era infilato nella villa liberty di via Randaccio, approfittando dell’uscita del domestico, che doveva portare a spasso i cani.