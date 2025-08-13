Milano: donna investita e uccisa, rom rientrati al campo, si valuta colpa minori e genitori

Adnkronos

Milano, 13 ago. Si sono allontanate per un paio di ore, “per sfuggire alla pressione mediatica” dice una fonte che si occupa del caso, e ora sono rientrate nel campo rom di via Selvanesco, a Milano, le tre famiglie dei quattro ragazzini che erano sull’auto (rubata) che ha investito e ucciso la pensionata 71enne Cecilia De Acutis. Non è mai stata una fuga: nei loro confronti non c’è nessun provvedimento giudiziario e nessuna forza dell’ordine doveva vigilare sull’accampamento in zona Gratosoglio.

Rispetto alla colpa dei minori – tutti sotto i 14 anni e quindi non imputabili – ed eventualmente della responsabilità dei genitori si occupano rispettivamente il Tribunale per i minorenni e la procura ordinaria.