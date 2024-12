Milano: ex compagna Caffo, ‘sentenza serva da spunto per contrastare violenza’

Adnkronos

Milano, 10 dic. “Questa sentenza è solo la superficie di un problema più ampio e radicato, le vittime di violenza continuano a pagare il prezzo di una profonda carenza nell’educazione sentimentale e di una cultura ancora permeata da pregiudizi. E’ fondamentale che questa vicenda serva da spunto per riflettere su quanto ci sia ancora da fare per prevenire e contrastare realmente la violenza”. E’ il messaggio che l’ex compagna di Leonardo Caffo veicola dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato il filosofo a 4 anni per maltrattamenti e lesioni aggravate.