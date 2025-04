Milano: Fabrizio Corona assolto da accusa di tentata estorsione (2)

Adnkronos

La Procura aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi, ma la tesi dell’accusa non ha retto. La donna si era rivolta all’ex re dei paparazzi nel 2021 per pubblicare un manoscritto, ma di fronte alle lamentele perché il libro sui sogni ‘hot’ di una casalinga non vendeva, Corona avrebbe cercato di costringerla “a non intentare azioni legali contro di lui”, minacciandola con video che li ritraevano in atteggiamenti intimi.