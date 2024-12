Milano: Fares, ‘nessun alt, in fuga perché senza patente, speravo Rami scendesse’

Adnkronos

Milano, 12 dic. “Non c’era nessun alt, mi sono spaventato perché non ho la patente. Durante la fuga io speravo di fermarmi o rallentare così che Rami scendesse. Non mi sono neanche accorto che aveva perso il casco”. Sono le parole che Fares Bouzidi, il ventiduenne alla guida dello scooter su cui viaggiava e ha perso la vita Ramy Elgaml, morto la notte del 24 novembre scorso, in via Quaranta all’angolo con via Ripamonti, ha riferito alla gip di Milano Marta Pollicino nell’interrogatorio di convalida dell’arresto. Frasi riferite dal difensore Marco Romagnoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA